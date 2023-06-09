Зрителей пиратского контента в России захотели защитить от рекламы казино Депутаты Лантратова и Делягин предложили создать легальные файлообменники для санкционного контента

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Если в России появится легальный файлообменник для кино и другого санкционного контента, то это позволит освоить новые рекламные площадки и защитить граждан от рекламы подпольных казино и букмекерских контор. Такие доводы используют депутаты Госдумы Яна Лантратова и Михаил Делягин в обращении к правительству, копия которого опубликована в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Легальные файлообменные сервисы могут стать эффективным способом распространения различной рекламы. В настоящий момент масса российских пользователей файлообменников или сайтов с нелегальными копиями кинофильмов вынуждены смотреть рекламу подпольных казино и букмекерских контор, — говорится в обращении.

Лантратова, являющаяся первым зампредом комитета по просвещению, отмечает, что эта инициатива позволит отстоять конституционное право россиян на доступ к культурным ценностям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признавался, что смотрит фильмы, которые были скачаны с пиратских ресурсов. При этом сам он пользоваться этими площадками не умеет, поэтому ленты ему скачивают. Представитель Кремля согласился со словами зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что теперь необходимый материал нужно искать на «пиратских сервисах».