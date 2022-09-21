Стоящим на воинском учете россиянам запретили выезд с места жительства

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Гражданам, стоящим на воинском учете, с момент мобилизации запрещается выезд с места жительства. Согласно части второй статьи 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», чтобы сделать это потребуется разрешение военных комиссариатов.

Уточнений от Минобороны о выезде за границу пока нет.

Ранее в СПЧ назвали категории граждан, не подлежащих призыву. Среди них омбудсмены перечислили граждан с приписным удостоверением, а также ограниченно годные к службе не будут мобилизованы. Также стало известно, что работники ОПК получили отсрочку от призыва по мобилизации.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.