Стало известно, зачем нужно скрывать золотовалютный резерв России Сенатор Рябухин объяснил, зачем нужно скрывать золотовалютный резерв России

Фото: Shutterstock

Информацию о размерах золотовалютных резервов России предложили отнести к гостайне, чтобы не «помогать» недружественным странам вводить новые ограничения в адрес Москвы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он подчеркнул, что России объявили экономическую войну, поэтому сокрытие подобной информации позволит уберечь имущество и ценности россиян, пишет «Парламентская газета».

У России самым бессовестным образом украли 300 млрд золотовалютных резервов. И всякие чудовищные предложения схожего характера в наш адрес продолжаются. Вплоть до того, чтобы конфисковывать имущество российских граждан. России объявлена экономическая война, поэтому следует оберегать не только наше имущество и ценности, но и создавать препятствия для недоброжелателей в получении чувствительной для страны информации, — подчеркнул Рябухин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал коллегу и назвал такую инициативу вынужденной, но необходимой. По его словам, информация о золотовалютном запасе России может быть использована зарубежными спецслужбами для «создания проблем». Аксаков предположил, что подобные сведения следует сделать гостайной, по крайней мере до тех пор, пока экономическая обстановка в мире не наладится, а антироссийские ограничения не пойдут на спад.

Ранее Министерство экономического развития предложило установить режим секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах государства. Как говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, эти изменения разработаны «в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций».