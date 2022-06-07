Минэк предложил засекретить данные о золотовалютных резервах ЦБ РБК: Минэкономразвития предложило засекретить данные о золотовалютных резервах ЦБ

Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Министерство экономического развития предложило установить режим секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах государства, пишет РБК. Как говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, эти изменения разработаны «в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций».

Законопроект вносит поправку в закон о государственной тайне, которая исключает информацию о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию. Банк России продолжает публиковать информацию об общем размере международных резервов, однако максимально сократил количество раскрываемой информации о них из-за ужесточившихся санкций Запада.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов предположил, что сокрытие этих данных не скажется на состоянии российской финансовой системы и экономики, а в условиях санкционных войн саму эту информацию лучше не афишировать. Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец полагает, что засекречивание данных о запасах золота и валюты не станет большой потерей для аналитиков.

Зачем знать, сколько у Центрального банка долларов, которые он не может продать на валютном рынке? Хочется надеяться, что по мере восстановления операций с золотом и валютой и доступность данных будет восстанавливаться, — отмечает она.

Ранее ЦБ предположил, что заморозка на Западе валютной части резервов ЦБ РФ приведет к тому, что центробанки других стран захотят переосмыслить необходимость размещения активов в долларах и евро. По его оценке, роль доллара США и евро как резервных активов может снизиться на фоне повышения спроса на золото.