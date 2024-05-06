Стало известно, за что французского посла вызвали в МИД России МИД России вызвал посла Франции Леви из-за воинственной риторики Макрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьер Леви

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России из-за воинственных заявлений властей республики во главе с Эммануэлем Макроном, сообщили в министерстве. В ведомстве также обратили внимание на возрастающую вовлеченность Парижа в украинский конфликт.

С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал, — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.

Также появилась информация, что Франция уже направила солдат из Иностранного легиона на Украину. По словам бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, военные были развернуты в Славянске.