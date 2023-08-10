Стало известно, сколько зерна Россия бесплатно поставит в Африку Минсельхоз: Россия безвозмездно поставит в Африку до 50 тысяч тонн зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия на безвозмездной основе поставит в Африку до 50 тысяч тонн зерна, рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, эти поставки планируются уже в ближайшее время.

Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тысяч до 50 тысяч тонн, сейчас это прорабатывается. Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены, — заявил министр.

Президент РФ Владимир Путин 27 июля заявил, что страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею. Глава государства отметил, что Россия обеспечит и бесплатную доставку продовольствия.

Ранее экономист Василий Колташев предположил, что бесплатные поставки зерновых в африканские страны могут обойтись России в $35 млн. По его оценке, для бюджета «это немного». При этом эксперт признал, что рассчитать точную сумму довольно сложно, учитывая скачки цен на мировых рынках.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил, что Москва может возобновить свое участие в зерновой сделке только в случае снятия ряда ограничений со стороны Запада. По его словам, для рассмотрения самой возможности реанимирования черноморской инициативы, в частности, необходимо переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и восстановление доступа российских компаний к зарубежным активам.