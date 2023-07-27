Стало известно, во сколько РФ обойдется бесплатная поставка зерна в Африку Экономист Колташев заявил, что Россия может потратить $35 млн на поставки зерна в Африку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение правительства России о поставках зерна в страны Африки имеет под собой не только политический, но и экономический акцент, заявил в комментарии для NEWS.ru экономист Василий Колташев. По его словам, рассчитать точную сумму, необходимую для поставок зерна, довольно сложно, так как цены на такую продукцию ускорили свой рост. Однако она не станет неподъемной для государственного бюджета.

Рассчитать точную сумму, которую потратит Россия на будущие поставки в африканские страны сложно, примерно это составит около $35 млн, учитывая нынешние цены на мировом рынке. Скажу честно, для бюджета это немного, — заявил он.

Эксперт также заявил о постепенном уходе Украины с мирового рынка. Теперь она будет поставлять зерно только странам Евросоюза, оставляя других потребителей, например Тунис, без продукции. Колташев утверждает, что России необходимо преподнести себя как качественного поставщика, чтобы занять мировые ниши.

Для того чтобы занять мировые ниши и продемонстрировать, что Россия является качественным и потенциальным поставщиком, мы будем поставлять продовольствие в целый ряд стран, — отметил экономист.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны Африки бесплатно получат по 25–50 тысяч тонн зерна. Россия готова доставить грузы в шесть стран: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрея и Центрально-Африканская Республика.