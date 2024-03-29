Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных Депутат Саралиев: в Россию вернули 29 тел погибших военнослужащих

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина вернула России тела 29 погибших военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Российская сторона вернула Киеву останки 121 украинского солдата, погибшего в зоне спецоперации, отметили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Нам передали 29 тел погибших наших бойцов, — сказал парламентарий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности передачи Киеву тел украинских военнопленных, которые погибли при ударе ВСУ по самолету Ил-76, находится в компетенции следствия. В момент атаки на самолет на его борту были 65 попавших в плен украинских военнослужащих.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея обменять останки бывшего председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина на пленных украинских военных является кощунственной, прийти к согласию по данному вопросу невозможно. Он подчеркнул, что подобные предложения не выдвигались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы при других властях Украины.

Об идее обменять прах Столыпина на пленных украинских солдат ранее заявил директор Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. Он напомнил, что государственный деятель похоронен на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.