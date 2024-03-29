Украина вернула России тела 29 погибших военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Российская сторона вернула Киеву останки 121 украинского солдата, погибшего в зоне спецоперации, отметили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Нам передали 29 тел погибших наших бойцов, — сказал парламентарий.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности передачи Киеву тел украинских военнопленных, которые погибли при ударе ВСУ по самолету Ил-76, находится в компетенции следствия. В момент атаки на самолет на его борту были 65 попавших в плен украинских военнослужащих.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея обменять останки бывшего председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина на пленных украинских военных является кощунственной, прийти к согласию по данному вопросу невозможно. Он подчеркнул, что подобные предложения не выдвигались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы при других властях Украины.
Об идее обменять прах Столыпина на пленных украинских солдат ранее заявил директор Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. Он напомнил, что государственный деятель похоронен на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.