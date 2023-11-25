Стало известно, сколько самолетов Россия потеряла из-за санкций Глава Минтранса: Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций

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Россия лишилась 76 пассажирских авиалайнеров из-за санкций Запада в отношении авиационной промышленности, сообщил РИА Новости глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил, что решение о таких ограничительных мерах стало неожиданным.

Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов, — заявил министр.

Ранее глава компании «Победа» Дмитрий Тыщук сообщал, что российские авиаперевозчики, находясь в условиях санкций, не экономят на безопасности полетов, поэтому не стоит бояться пользоваться услугами воздушного флота. По его словам, авиационная отрасль — самая «зарегламентированная», поэтому ни при каких обстоятельствах неисправное судно в небо не поднимется.

В марте 2023 года Вашингтон наложил санкции на две российские авиакомпании «Авиатех» и «Авиазапчасть». Также под рестрикции попали пять компаний Китайской Народной Республики, предприятия из Никарагуа и Мьянмы. Как сообщало Министерство транспорта Соединенных Штатов Америки, ограничительные меры были введены за «деяния, противоречащие интересам США в области национальной безопасности или внешней политики».