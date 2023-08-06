Стало известно, сколько российских компаний производят БПЛА Вице-премьер Белоусов заявил, что БПЛА в России производят около 70 компаний

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Около 70 российских компаний занимаются производством беспилотных летательных аппаратов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления на интенсиве «Архипелаг-2023». По его словам, которые приводит РИА Новости, 20 из этих компаний относятся к числу крупных. Предприятия планируют выпустить около 18 тысяч больших и средних беспилотников.

Федеральный проект [«Беспилотные авиационные системы»] должен напоминать, как устроены геопространственные данные. Самый первый слой связан с головными производителями. У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных, — рассказал Белоусов.

Вице-премьер также подчеркнул, что в 2024 году главным направлением нового нацпроекта станет направление, связанное с регуляторикой. Им занимаются специалисты Минтранса РФ и Росавиации, а также центра компетенций Росатома. Предполагается, что в рамках выполнения задач нацпроекта будет сокращено время сертификации устройств.

Представитель президента РФ по вопросам цифровизации и технологических инноваций Дмитрий Песков ранее заявил о необходимости создания системы управления дронов с использованием космических ресурсов. По его словам, работа в этом направлении уже ведется, частные компании тестируют соответствующие стандарты на спутниках.