Стало известно, сколько получат cемьи жертв теракта на Крымском мосту Мишустин: семьям погибших при теракте на Крымском мосту выделят по 1 миллиону рублей

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего, говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина. Известно, что жертвами теракты стали четыре человека. На эти цели правительство выделило МЧС РФ финансы из резервного фонда. Ведомство предоставит доклад в кабмин до 1 февраля 2024 года.

В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, — следует из текста документа.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге.

В феврале президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина, благодаря которому во время теракта на переправе часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами была транспортирована с переправы.