Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина, благодаря которому во время октябрьского теракта на Крымском мосту часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами была транспортирована с переправы. Указ обнародован на официальном портале правовой информации. Кроме того, глава государства наградил медалью «За Отвагу» помощника машиниста Виктора Прошина.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить орденом Мужества Квашнина Юрия Анатольевича — машиниста теплового цеха эксплуатации локомотивов Керченского участка эксплуатации и технического обслуживания локомотивов дирекции по эксплуатации и ремонту подвижного состава Джанкойского локомотивного депо, — говорится в тексте документа.
После взрыва на мосту 8 октября машинисты смогли отцепить и вывезти с переправы 25 из 59 вагонов. Им потребовалось на это десять минут. Прошин визуально оценил повреждения, действуя по инструкции. Квашин в это время оставался в кабине, контролировал приборы и продолжал управлять тормозами.
Ранее Путин подписал указ о награждении различными государственными наградами бизнесменов, ученых, спортсменов, тренеров, врачей и представителей других областей деятельности. В частности, награды были удостоены тренер сборной РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе и первый вице-президент общественной организации «Федерация хоккея России» Роман Ротенберг.