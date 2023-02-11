Путин наградил машиниста за подвиг на Крымском мосту Путин наградил машиниста орденом Мужества за подвиг на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина, благодаря которому во время октябрьского теракта на Крымском мосту часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами была транспортирована с переправы. Указ обнародован на официальном портале правовой информации. Кроме того, глава государства наградил медалью «За Отвагу» помощника машиниста Виктора Прошина.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить орденом Мужества Квашнина Юрия Анатольевича — машиниста теплового цеха эксплуатации локомотивов Керченского участка эксплуатации и технического обслуживания локомотивов дирекции по эксплуатации и ремонту подвижного состава Джанкойского локомотивного депо, — говорится в тексте документа.

После взрыва на мосту 8 октября машинисты смогли отцепить и вывезти с переправы 25 из 59 вагонов. Им потребовалось на это десять минут. Прошин визуально оценил повреждения, действуя по инструкции. Квашин в это время оставался в кабине, контролировал приборы и продолжал управлять тормозами.

Ранее Путин подписал указ о награждении различными государственными наградами бизнесменов, ученых, спортсменов, тренеров, врачей и представителей других областей деятельности. В частности, награды были удостоены тренер сборной РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе и первый вице-президент общественной организации «Федерация хоккея России» Роман Ротенберг.