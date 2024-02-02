Стало известно, сколько блогер собрала подписей для регистрации на выборах ЦИК РФ: блогер Рада Русских собрала 476 подписей для регистрации на выборах

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Рада Русских (на первом плане) во время доставки подписей, собранных в поддержку ее выдвижения на президентских выборах, в Центральную избирательную комиссию РФ

Бьюти-блогер и самовыдвиженец Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей в свою поддержку, сообщил член Центризбиркома России Николай Левичев, передает ТАСС. Он напомнил, что для регистрации на выборах президента РФ необходимо собрать 300 тысяч подписей.

Для самовыдвиженца для регистрации необходимо представить в ЦИК РФ не менее 300 тысяч подписей. Протокола о количестве представлено не было. Нам самим пришлось пересчитать подписи, представленные в трех папках, их оказалось 476, — сказал Левичев.

Он добавил, что среди недостатков в документах, представленных Русских, на заседании ЦИК было названо отсутствие чека, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Также у блогера не было списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.

Отмечается, что Русских заявила о своих намерениях 12 декабря в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она разместила свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. Однако с первой попытки ей не удалось собрать нужное количество подписей. 27 декабря Русских рассказала, что набрала необходимое число голосов.