Стало известно, при каком условии РКН заблокирует WhatsApp РКН: WhatsApp заблокируют, если в нем появятся каналы с запрещенной информацией

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Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), может быть заблокирован, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. Ранее в приложении анонсировали появление функции создания анонимных чатов.

WhatsApp могут заблокировать, если он будет распространять запрещенную информацию, — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что деятельность WhatsApp в России могут пересмотреть из-за расширения функционала мессенджера «в сторону массового распространения информации».

После этого депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал условие для полной блокировки мессенджера в России. По его словам, пересмотр отношения к мессенджеру возможен в том случае, если он запустит русскоязычные каналы. Парламентарий подчеркнул, что он не сомневается в антироссийском содержании таких каналов, так как Meta признана экстремистской.