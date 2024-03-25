Стало известно, посетит ли Путин место теракта в «Крокусе» Песков: Путин пока не планирует поездку на место теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла» в Красногорске

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать подмосковный «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вечером 22 марта в московском концертном зале произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям, передает ТАСС.

В настоящий момент нет таких планов, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Обстановка у Crocus City Hall Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин по-прежнему получает доклады по теракту в концертном зале. По его словам, российскому лидеру докладывают о ситуации по линии всех соответствующих служб.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что после теракта в Подмосковье он постоянно находился на связи с российским коллегой. Это закончилось задержанием подозреваемых, добавил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что расслабляться России и Белоруссии нельзя, это показывает время. По его словам, обе страны «будут наклонять, качать, ставить на колени» и не дадут спокойной жизни. Белорусский лидер добавил, что разговор об этом был еще накануне президентских выборов в России.