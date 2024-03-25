Песков: Путин получает доклады по теракту в «Крокусе» по линии всех служб

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по-прежнему получает доклады по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российскому лидеру докладывают о ситуации по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.

Президент продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб, — заявил Песков.

Президент России заслушал доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» 23 марта. Они были подготовлены директором ФСБ Александром Бортниковым, главой МВД Владимиром Колокольцевым, председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и директором Росгвардии Виктором Золотовым.

Ранее Песков сообщил, что Путин поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Глава государства почтил память жертв террористической атаки в церкви на территории резиденции Ново-Огарево. На опубликованных кадрах видно, как Путин ставит свечу и крестится.

Журналист Павел Зарубин сообщил, что Путин проведет заседание Совета безопасности России. Кроме того, президент примет участие в совещании по экономическим вопросам.