Стало известно, когда Путин проведет совещание Совбеза России Зарубин: Путин на следующей неделе проведет совещание Совбеза России

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Президент РФ Владимир Путин

Заседание Совета Безопасности России под руководством российского лидера Владимира Путина пройдет на предстоящей неделе, сообщил журналист Павел Зарубин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». По его словам, что также в планах главы государства участие в совещании по экономическим вопросам.

Как отметил Зарубин, помимо этих двух мероприятий, президент России, вероятно, посетит один из регионов страны, однако он не уточнил, какой именно. Он также отметил, что глава государства продолжит контролировать расследование обстоятельств теракте в подмосковном Красногорске, где была совершена террористическая атака на «Крокус Сити Холл», а также процесс оказания помощи пострадавших и их родным.

Ранее Владимир Путин, обращаясь к жителям страны 23 марта, заявил, что трагедия, произошедшая в «Крокусе», является кровавым и варварским терактом. Глава государства поблагодарил врачей, спасателей, пожарных, бойцов спецподразделений за помощь посетителям центра, а также отметил действия граждан, которые оказывали первую помощь пострадавшим и доставляли их в больницы.

До этого Путин сообщил, что 24 марта в России было объявлено днем общенационального траура. Президент также подчеркнул, что все четверо исполнителей нападения на «Крокус» были найдены и задержаны, злоумышленники двигались в сторону границы с Украиной. По его словам, всего под стражу взято 11 человек, все виновные понесут суровое наказание.