Лукашенко сказал, что сутки был на связи с Путиным после атаки на «Крокус»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постоянно находился на связи с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, которые приводит РИА Новости, велась плотная работа.

Должен сказать, эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось — вы знаете (задержанием подозреваемых в совершении теракта). Это как раз свидетельство того, как должны работать в Союзном государстве два президента и наши спецслужбы, — заявил Лукашенко во время встречи с омским губернатором Виталием Хоценко.

Лукашенко подчеркнул, что расслабляться России и Белоруссии нельзя, это показывает время. По его словам, обе страны «будут наклонять, качать, ставить на колени» и не дадут спокойной жизни. Белорусский лидер добавил, что разговор об этом был еще накануне президентских выборов в России. Он считает, что истории будут все более запутанными и сложными, что и показали «последние события в Подмосковье».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла стрельба. В комплекс ворвались несколько мужчин, которые расстреливали людей и устроили поджог. По последним данным СК, погибли 144 человека, в больницах находятся 97 пострадавших.