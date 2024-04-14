Стало известно о значительном росте ДТП с электросамокатами Володин: в городах России двукратно возросло число ДТП с электросамокатами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве и других городах России фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раз, в том числе со смертельных исходом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, с открытием нового сезона проката в нижнюю палату парламента поступает множество жалоб на лихачей.

Нарушители правил дорожного движения значительно превышают скорость, пугая пешеходов, ездят по двое, а иногда — в нетрезвом виде. Фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе — со смертельным исходом, — написал Володин.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года действуют правила дорожного движения для этого вида транспорта. Однако ответственности за их нарушение нет, подчеркнул парламентарий. Регионы просят внести изменения в административный кодекс, чтобы обезопасить улицы, добавил Володин.

Вместе с этим компании, предоставляющие услуги электропроката, также должны нести ответственность, — считает спикер Госдумы.

По его мнению, у поставщиков услуг проката есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им необходимо сделать все, чтобы пользователи соблюдали правила во избежание жертв на дорогах, заключил Володин.

Ранее читатели NEWS.ru положительно отнеслись к инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова запретить электросамокаты. Однако среди юзеров нашлись и те, кто регулярно ими пользуется и считает этот транспорт комфортным для передвижения по городу.