Стало известно о причастности Буданова к операции против Шария РИА Новости: Буданов курировал операцию против Шария

Фото: Администрация Президента Украины

Кирилл Буданов

Операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Он пояснил, что украинская военная разведка планировала физически устранить блогера, возложив ответственность на Россию.

Согласно полученным данным, подготовкой совершенного 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР МОУ, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию «под чужим флагом», — сказал собеседник агентства.

Ранее Шарий рассказал, что на его автомобиль в Испании напали. По его словам, двое неизвестных попытались обстрелять машину из автоматов. При этом блогер отметил, что в момент нападения в машине также находилась его супруга. Журналист добавил, что испанские спецслужбы еще неделю назад получили сведения о том, что на него готовится покушение. По словам блогера, силовики знали даже имена и фамилии причастных к преступлению.

Журналист известен критикой в адрес украинского лидера. В июле Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинение в государственной измене. Правительство направляло в Испанию запрос об экстрадиции блогера, но получило отказ.