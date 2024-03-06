Украинский блогер Шарий заявил о попытке покушения на свою жизнь Журналист Шарий сообщил, что на его автомобиль напали два вооруженных человека

Фото: Социальные сети

Анатолий Шарий

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал в Telegram-канале, что на его автомобиль в Испании напали. По его словам, двое неизвестных попытались обстрелять машину из автоматов. При этом блогер подчеркнул, что в момент нападения в машине также находилась его супруга.

Только что меня и мою жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль из автомата с глушителем. Человек [стрелял] один. Второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что следил, когда я приезжаю, — уточнил блогер.

Шарий добавил, что испанские спецслужбы еще неделю назад получили сведения о том, что на журналиста готовится покушение. По словам блогера, силовики знали даже имена и фамилии причастных к преступлению.

Блогер и его семья стали получать угрозы об убийстве после того, как он опубликовал расследование о трафике запрещенных веществ на Украине и в Европе. Анонимы звонили ему по телефону и писали в соцсетях. В октябре неизвестные напали на виллу Анатолия Шария в районе Рода-де-Бара на побережье Коста-Дорада в Испании. По данным СМИ, дом забросали «коктейлями Молотова».

Журналист известен критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В июле СБУ заочно предъявила ему обвинения в госизмене. Власти Украины направляли в Испанию запрос на экстрадицию блогера, но получили отказ.