СБУ обвинила украинского блогера Шария в госизмене

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Анатолий Шарий

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения украинскому блогеру Анатолию Шарию в госизмене. Как указано в Telegram-канале ведомства, Шария обвиняют в сотрудничестве с ФСБ, подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросами украинских военнопленных, дискредитирующих Генштаб Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц), — говорится в сообщении СБУ.

Шарий, в свою очередь, не согласился с обвинениями, заявив в своем Telegram-канале, что с легкостью докажет невиновность в любом суде. По его словам, он записывал видео с украинскими пленными, так как к нему обращались их родственники. Самих сотрудников СБУ он назвал больными на голову и дегенератами.

На основании чего, каких фактов СБУ выписывает подозрение украинцу, который по просьбам родителей украинцев помогал найти пленных? — написал блогер.

В апреле СБУ задержала бывшего главу железнодорожного вокзала Херсона по подозрению в сотрудничестве с Россией. По заявлению украинского ведомства, экс-начальник вокзала помогал России перебрасывать военные эшелоны на Украину. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.