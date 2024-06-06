Стало известно о подготовке к восстановлению завода в Мариуполе Пушилин заявил о планах по восстановлению металлургического завода в Мариуполе

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Территория Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе

В Мариуполе планируют восстановить металлургический комбинат имени Ильича, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в данный момент идет подготовка к возобновлению работы предприятия. Вся подробная информация об инвесторах проекта будет предоставлена позже, уточнил Пушилин.

Планируется восстановление металлургического завода, и сейчас идут этапы подготовки необходимой. Известно [кто выступит инвестором проекта], но информация будет чуть позже, — сказал он.

Председатель правления «Сбера» Герман Греф 4 июня заявил, что в ближайшие 1,5 месяца в Донбассе откроются первые 16 отделений Сбербанка. По его словам, в них будут проводиться полноценные финансовые операции. Отмечается, что Сбербанк занимается вопросом об открытии филиалов в новых регионах с середины 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств накануне заявил, что кровь русских людей, проливавшаяся в Донбассе, «не водица». Он подчеркнул, что об этих жертвах никто не хотел думать или замечать. В качестве примера российский лидер привел разговор с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Между ними состоялась беседа о трагедии в Косово. Тогда немецкий политик заявила, что из-за НАТО восемь лет проливалась кровь мирных граждан.

