Сбербанк откроет первые отделения в Донбассе и Новороссии

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Первые 16 отделений Сбербанка откроются в Донбассе и Новороссии в ближайшие 1,5 месяца, заявил председатель правления «Сбера» Герман Греф, выступая в Совете Федерации. По его словам, в них будут проводиться полноценные финансовые операции. Отмечается, что Сбербанк занимается вопросом об открытии филиалов в новых регионах с середины 2023 года, передает ТАСС.

Сейчас идет ремонт и подготовка зданий. В течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть. Так что мы будем присутствовать на всей территории страны, — подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка добавил, что организация активно оказывает помощь новым территориям. По его мнению, Сбербанк можно считать одним из самых крупных доноров с точки зрения помощи в восстановлении пострадавших регионов, в первую очередь в сфере строительства и восстановления спортивных и детских сооружений.

Ранее Наблюдательный совет «Сбера» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды. Речь шла о 750 млрд рублей, что составляет примерно 50% чистой прибыли компании. В перерасчете на одну акцию выплата достигнет 33,3 рубля. Греф предположил, что в 2024 году организация побьет собственный рекорд по прибыли.