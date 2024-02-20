Стало известно, могут ли россиянам урезать зарплату без их согласия Депутат Чаплин: начальник не имеет права урезать зарплату без ведома сотрудника

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Начальник практически не имеет права изменить условия трудового договора, в том числе размер зарплаты, без согласия сотрудника рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия законны только в случае корректировки организационных или технологических условий труда.

Работодатель может самостоятельно снижать оклад, но только если вносятся организационные или технологические условия труда. Сотрудника должны предупредить об этом письменно за два месяца. Если выдали бумагу день в день, то вы вправе обратиться в трудовую инспекцию и в суд. Ситуации, когда у работодателя сложная финансовая ситуация, снизились объемы продаж или он решил переводить часть сотрудников на удаленку, не являются причиной уменьшения оклада, — добавил Чаплин.

По его словам, если работодатель вынуждает соглашаться на снижение оклада, то стоит обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, в том числе сделать это можно через Госуслуги. По его словам, если сотрудника уведомили заранее, но он не согласен на изменения, то руководство организации обязано предоставить аналогичные вакансии либо предложить другую работу с зарплатой не ниже прежнего.

Если все же вас уведомили по правилам, но вы не согласны на изменения, то работодатель обязан предоставить перечень аналогичных вакансий, подходящих по функционалу, либо предложить другую работу с зарплатой не ниже прежнего. Если вакансий нет или не получилось договориться, то принимается решение о расторжении трудового договора с выплатой пособия в размере двухнедельного заработка, — подытожил Чаплин.

Ранее власти запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

До этого мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.