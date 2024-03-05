Согласно указу президента России Владимира Путина, закрепляющего статус многодетных семей на федеральном уровне, региональные власти не имеют права отобрать данный статус, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что в РФ свыше 2,3 млн многодетных семей.
В стране свыше более 2,3 млн многодетных семей. По закону статуса многодетности могут лишить, если ребенка или детей забирают у обоих родителей или они оказываются в приемной семье. В случае развода супругов и раздела детей, семья сохраняет статус многодетности, если каждый из родителей сохраняет опеку над по крайней мере одним ребенком. В регионах не могут отказать семье в статусе многодетности, так как указ Путина сделал нормы обязательными для всех регионов, — добавил Чаплин.
Депутат отметил: «Отказа в статусе многодетности быть не должно, если выполнены критерии, установленные новым указом». По его словам, если в регионах РФ ущемляют права таких семей, нужно сразу обратиться с жалобой.
Ранее Путин заявил, что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года. По словам главы государства, базовые параметры кредитования сохранятся. Глава государства отметил, что за последние шесть лет миллионы семей в России улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч — с помощью семейной ипотеки.
Тем временем Центробанк России намерен обсудить с правительством изменения в правила выдачи ипотеки с господдержкой. В ЦБ объяснили, что сейчас при покупке строящегося жилья банки и застройщики предлагают клиентам положить часть денег за недвижимость не на счет эскроу, а на аккредитив. Последний не подпадает под страхование. Регулятор намерен обратиться в Минстрой, чтобы совместно разработать поправки, которые помогли бы пресечь воплощение подобных схем.