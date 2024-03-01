ЦБ хочет внести изменения в льготную ипотеку ЦБ обсудит с кабмином меры против рискованных схем по ипотеке с господдержкой

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Центральный банк России намерен обсудить с правительством изменения, которые нужно внести в правила выдачи ипотеки с государственной поддержкой, сообщается на сайте регулятора. В ЦБ уточнили, что мера обусловлена защитой граждан от рискованных ипотечных схем.

Банк России планирует обсудить с правительством России возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой, — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор объяснил, что сейчас при покупке строящегося жилья банки и застройщики предлагают клиентам положить часть денег за недвижимость не на счет эскроу, а на аккредитив. Последний не подпадает под страхование. Центробанк планирует обратиться в Минстрой, чтобы совместно разработать поправки, которые помогли бы пресечь воплощение подобных схем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года. По словам главы государства, базовые параметры кредитования сохранятся. Глава государства отметил, что за последние шесть лет миллионы семей в России улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч — с помощью семейной ипотеки.

Кроме того, Путин сообщил, что льготную ипотеку смогут получать участники специальной военной операции. По словам президента, для военных будет доступна ипотека в ряде регионов со ставкой 2%.