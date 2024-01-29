Стало известно, когда Путин поедет на переговоры с Эрдоганом РИА Новости: в Турции ожидают визит Путина в феврале

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. По его информации, окончательное решение будет зависеть от графика лидеров двух стран. В настоящее время идет согласование встречи по дипломатическим каналам.

Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Но, конечно же, все будет зависеть от графика лидеров, — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника, у глав государств широкая повестка для обсуждения. В частности, Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут затронуть темы зерновой сделки и украинского урегулирования, а также региональные и двусторонние вопросы.

Ранее сообщалось о намерении Эрдогана обсудить с членами турецкого Совета безопасности ситуацию, складывающуюся на Украине и в секторе Газа. Уточняется, что особое внимание также будет уделяться ситуации в Красном море.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата встречи президентов пока не определена. Он подчеркнул, что она будет согласовываться по дипломатическим каналам и рано или поздно главы государств пообщаются. Песков уточнил, этот диалог важен в первую очередь с точки зрения двусторонних отношений.