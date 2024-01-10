В Кремле ответили на вопрос о дате встречи Путина и Эрдогана Песков: дата встречи Путина и Эрдогана пока не определена

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Дата встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не определена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил возможность телефонного разговора между двумя лидерами, передает ТАСС.

Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся. И Путин сам говорил, что «я приеду в Турцию», мы только выберем время. Пока время еще не выбрали, — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что дата переговоров будет согласовываться по дипломатическим каналам, рано или поздно главы государств пообщаются. Как отметил Песков, этот диалог важен в первую очередь с точки зрения двусторонних отношений.

Политолог Дмитрий Журавлев ранее заявил, что главной темой переговоров Путина и Эрдогана могут стать внешнеполитические вопросы. По словам эксперта, двум лидерам «есть о чем поговорить». В частности, Журавлев подчеркнул, что во время диалога может быть затронута ситуация на Южном Кавказе и зерновая сделка.