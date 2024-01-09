«Есть о чем поговорить»: политолог о встрече Путина и Эрдогана Политолог Журавлев: Путин и Эрдоган могут обсудить внешнеполитические вопросы

Фото: Kremlin.ru

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут стать внешнеполитические вопросы, заявил политолог Дмитрий Журавлев. Комментируя «360» предстоящую встречу лидеров двух государств, эксперт уточнил, что «тут есть о чем поговорить».

Тут есть о чем поговорить. Это и Южный Кавказ, это и та же зерновая сделка, хотя уже в меньшей степени. <...> Зерновая сделка, так или иначе, тихо умирает. Но определить позиции по ней надо, потому что нужно понять: в этом вопросе Турция — союзник России или нет, — пояснил политолог.

Журавлев отметил, что Турция не сможет в одиночку осуществлять зерновую сделку, ей придется договариваться с другими странами. Еще одной возможной темой, которую Путин и Эрдоган могут затронуть во время переговоров, политолог назвал конфликт между Израилем и ХАМАС. Эксперт заключил, что встреча станет важной для государств, хотя пока нет четкого понимания, когда именно она состоится.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что дата и место встречи Путина и Эрдогана пока не определены. По его словам, работа над согласованием этих вопросов идет.

Путин объявил о намерении посетить Турцию в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря. Президент уточнил, что визит запланирован на 2024 год. Глава государства добавил, что был готов прилететь в Анкару в этом году, однако графики с Эрдоганом не совпали.