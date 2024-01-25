Эрдоган планирует обсудить с Совбезом ситуацию в Газе и на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с членами Совета безопасности ситуацию, складывающуюся на Украине и в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Первое заседание турецкого Совбеза в этом году состоится 25 января. Источники агентства уточняют, что особое внимание также будет уделяться ситуации в Красном море.

Предполагается, что в ходе заседания Эрдоган обсудит с членами Совбеза последствия военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, а также изучит риск распространения конфликта на другие территории. Кроме того, будет обсуждаться ситуация в Красном море и атака хуситов на американские военные корабли. Отдельное внимание уделят и конфликту между Россией и Украиной. Отмечается, что официально содержание грядущей встречи главы государства с членами Совета безопасности Турции не раскрывалось.

Как сообщалось ранее, члены Великого национального собрания Турции поддержали проект закона, который позволит одобрить вступление Швеции в НАТО. За законопроект проголосовали 287 депутатов из 346, еще 55 парламентариев высказались против вступления государства в Североатлантический альянс. Отмечается, что единственной страной, еще не одобрившей вступление Швеции в НАТО, осталась Венгрия.