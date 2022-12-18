Стало известно, как получить компенсацию за упавшую на машину сосульку ВС дал пояснения по компенсации за поврежденную машину

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Владельцы машин, поврежденных из-за некачественной работы коммунальщиков, теперь могут рассчитывать на компенсацию вреда. Как сообщают «Известия», Верховный суд разъяснил положения закона «О защите прав потребителей». Согласно ним гражданин, обратившись в суд из-за падения сосульки или камня с крыши на его автомобиль, сможет выиграть дело — виновных обяжут возместить ущерб.

Отмечается, что согласно статье 162 Жилищного кодекса РФ управляющая компания обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений. Кроме того, пункт 10 предусматривает содержание имущество в соответствии с требованиями законодательства.

Таким образом, управление многоквартирным домом должно обеспечивать надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, придомовая территория которого в свою очередь должна соответствовать требованиям законодательства в части соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома для жизни и здоровья граждан, в том числе и не проживающих в нем, — говорится в материале.

Разъяснение было дано после рассмотрения дела владельца представительского седана Lexus, пострадавшего из-за падения камня с крыши, в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Мужчине отказали в полном удовлетворении требований истца по компенсации материального и морального вреда.

Предыдущие инстанции выносили решения, что истец сам виновен в инциденте из-за грубой неосторожности. Кроме того, суды указали на то, что автомобилист не был жильцом дома, с которого упал камень, а значит между ним и управляющей компанией нет договорных отношений.

Ранее юрист Алексей Аржанников рассказал, как получить компенсацию за повреждения от ураганов. По его словам, в таких случаях сложно установить, кто несет ответственность за выгорание прибора, а для получения компенсации важно выявить виновного в произошедшем.