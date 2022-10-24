Россиянам объяснили, как получить компенсацию за повреждения от ураганов Юрист Аржанников: за порчу электроприборов из-за ураганов получить компенсацию вряд ли выйдет

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Последствия падения деревьев

За пострадавшие в ходе стихийных катаклизмов автомобили можно потребовать компенсацию через суд, при этом если из-за резкого отключения электроэнергии сгорели какие-то бытовые приборы, то получить за них возмещение будет практически невозможно, рассказал юрист Алексей Аржанников. Так, по его словам, если во время урагана авто было разрушено отвалившимися рекламными вывесками или элементами фасада здания, то важно доказать противоправность действий лиц, ответственных за эти объекты. В таких судебных процессах автовладельцам важно доказать, что они не нарушили никаких правил при парковке, пояснил эксперт в беседе с «Сиб.фм».

Когда речь идет о таких погодных явлениях — редко удается доказать, что должностными лицами были допущены какие-то нарушения <...>, чтобы получить компенсацию ущерба от падения каких-то элементов, нужно доказать противоправность действий (или бездействия) лиц, ответственных за данные элементы. В таких делах также важно будет доказать и установить, что сам пострадавший не допустил никаких нарушений, например при парковке автомобиля, — рассказал Аржанников.

При перегорании электроприборов из-за отключения электроэнергии во время ураганов получить компенсацию вряд ли получится, подчеркнул эксперт. По его словам, в таких случаях сложно установить, кто несет ответственность за выгорание прибора, а для получения компенсации важно выявить виновного в произошедшем. Юрист отметил, что на практике практически невозможно доказать, что бытовой прибор вышел из строя именно из-за какого-то конкретного отключения или скачка электричества.

Ранее в Новосибирске ураган снес кровлю со здания общежития. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет. Из общежития эвакуированы 13 человек, включая трех детей. В самом здании временно отключены электричество и горячая вода. На месте работают оперативные службы. Отмечается, что крыша здания упала на контактные линии электропередачи, а после — на припаркованные рядом автомобили. Произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения.