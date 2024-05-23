Стало известно, что Путин подарил королю Бахрейна во время визита в Москву Ушаков: Путин подарил королю Бахрейна длинную версию авто Aurus

Фото: kremlin.ru

Автомобиль Aurus Senat

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Король находится с официальным визитом в Москве. В рамках поездки он провел переговоры с Путиным в Кремле, передает РИА Новости.

Да, конечно, [стороны обменялись подарками]. Могу сказать — в том числе длинная версия автомобиля Aurus, — сообщил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что король Бахрейна не передавал Путину предложений по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, в ходе встречи Путина и Аль Халифы отмечалось сходство взглядов на международные дела.

Известно, что беседа глав государств стартовала в узком составе и продолжилась при участии членов делегаций в формате завтрака. Король Бахрейна поблагодарил российского лидера за приглашение и радушный прием. Он отметил, что посещение Москвы и встреча с Путиным сделали этот день одним из самых счастливых в жизни. В Кремле добавили, что главными темами переговоров станут перспективы сотрудничества двух государств в сфере экономики, энергетики и гуманитарной области.