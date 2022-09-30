Стало известно число россиян, въехавших в Финляндию с 21 сентября В Финляндию с 21 сентября въехало 60 тысяч россиян

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Очередь из автомобилей на границе России с Финляндией

С момента объявления в России частичной мобилизации в Финляндию въехало около 60 тысяч россиян, большая часть из них направилась транзитом в другие европейские страны, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. При этом около 100 человек подали заявки на получение убежища, их заявления будут рассматриваться в общем порядке.

Въехало, по данным финских погранцов, около 60 тысяч человек, но из них процентов 80 — это по транзиту, — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что 30 сентября 2022 года вступают в силу ограничения на въезд россиян в Финляндию, которые будут действовать до дальнейшего уведомления. Они основаны на статье 6 (1) (е) Шенгенского кодекса о границах, которая предусматривает, что для въезда граждан третьих стран необходимо, чтобы они не представляли угрозы госполитике, внутренней безопасности и здоровью населения или международным отношениям любой из стран-членов. В Финляндии посчитали, что СВО на Украине и объявленная в России мобилизация изменили ситуацию с безопасностью в Европе.

Позднее посол России уточнил, что въезд для россиян в Финляндию закрыт только по туристическим визам, по остальным видам виз он пока возможен. В посольстве республики в Москве также сообщили, что Финляндия оставляет за собой право аннулировать на границе выданные ею туристические визы гражданам РФ при отсутствии предпосылок для въезда в страну.