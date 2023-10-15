В России объяснили опасность попыток Израиля сравнять с землей сектор Газа Пушков: война примет более широкие очертания при попытке Израиля уничтожить Газу

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Конфликт на Ближнем Востоке примет более широкие очертания при попытке Израиля уничтожить сектор Газа, написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, в этом случае в конфликт будут вовлечены многие страны, в том числе Иран.

Если Израиль начнет сравнивать Газу с землей по принципу tabula rasa, война, скорее всего, примет куда более широкие очертания, — написал Пушков.

Сенатор считает, что такой сценарий очень опасен для всего региона, в том числе для самого Израиля. Вместе с тем он отметил высокую вероятность такого стечения событий.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН предупредило, что военные преступления Израиля могут иметь далекоидущие последствия. Дипломаты считают, что если боевые действия не прекратятся, то ситуация выйдет из-под контроля.

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля. По его словам, иранская сторона продолжает поддерживать «силы сопротивления» политически и с помощью СМИ. Министр назвал военным преступлением прекращение подачи в сектор Газа электричества и воды.