В Иране пригрозили Израилю последствиями из-за «геноцида» Миссия Ирана при ООН: военные преступления Израиля будут иметь последствия

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Военные преступления Израиля могут иметь далекоидущие последствия, предупредило постоянное представительство Ирана при ООН. Если боевые действия не прекратятся, то ситуация выйдет из-под контроля, сказано в сообщении пресс-службы миссии в Twitter (Х).

Если военные преступления и геноцид со стороны израильского апартеида не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля. По его словам, иранская сторона продолжает поддерживать «силы сопротивления» политически и с помощью СМИ. Министр назвал военным преступлением прекращение подачи в сектор Газа электричества и воды.

Накануне посол Ирана в России Казем Джалали в разговоре с NEWS.ru заявил, что Газа много лет находится в осаде и под эмбарго, а Израиль даже не соблюдает международные обязательства согласно резолюциям Совбеза ООН. Как отметил дипломат, международное сообщество еще не выразило реакцию и не принимает реальных решений по этому вопросу. Широкомасштабное притеснение жителей Газы вынудило их защищать себя и свои права, утверждает посол.