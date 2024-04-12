Сразу пять беспилотников атаковали приграничный российский регион МО РФ: средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область в 10:00 по московскому времени, применив беспилотные летательные аппараты, сообщило Министерство обороны России. Согласно данным ведомства, противник использовал дроны самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили в небе над регионом пять вражеских беспилотников.

Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее мэрия Белгорода предупредила местных жителей об опасности нападения беспилотных летательных аппаратов. Горожан призывали сохранять бдительность.

До этого Министерство обороны России сообщило о ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую и Белгородскую области. Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили пять дронов. Из них четыре аппарата были нейтрализованы в небе над Ростовской областью и еще один — над Белгородской областью.