Спасавших людей в «Крокусе» школьников наградили медалями Путин подписал указ о награждении школьников, спасавших людей в «Крокусе»

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Школьники Виктория Волчихина, Никита Иванов, Артемий Филимонов, Ислам Халилов, Елизавета Терехова и Александр Журик (слева направо)

Президент России Владимир Путин наградил школьников, которые помогали спасать людей во время мартовского теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Указано, что учащиеся получили медали «За спасение погибающих».

К госнаграде представлены учащиеся московских школ Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова, сказано в документе. Отмечается, что они награждены «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Во вторник, 11 июня, директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета сообщил, что была установлена причастность Главного управления разведки Министерства обороны Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, представители украинских и западных спецслужб расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения преступлений в РФ.

До этого сообщалось, что с уроженца Таджикистана Далерджона Мирзоева, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», приставы взыскивают штрафы за нарушение ПДД в Брянской области. Стало известно, что речь идет о трех штрафах на общую сумму 3,5 тысячи рублей.