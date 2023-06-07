Совфед одобрил изъятие загранпаспортов у призванных в армию

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Совет Федерации проголосовал за закон, уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан, сообщает «Интерфакс». По закону предусматривается передача паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.

Загранпаспорт подлежит передаче в течение пяти рабочих дней со дня доведения до владельца паспорта решения об ограничении права гражданина РФ на выезд. Паспорт будет [храниться] до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия, — говорится в законе.

19 мая Госдума во втором чтении одобрила законопроект об изменении закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Если поправки будут утверждены, в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» появится новая статья 15.1. Она запрещает гражданам выезд из страны с момента вручения повестки, в том числе в цифровом виде. Ограничения будут действовать, пока получатель документа не явится в военкомат.

Адвокат Калой Ахильгов, комментируя поправки в закон, отметил, что гражданин России, получивший повестку в военкомат, должен будет сдать загранпаспорт на хранение в миграционный отдел полиции. Юрист отметил, что по новым нормам, которые пока не приняты, против призывника начинают действовать ограничительные меры и тот не имеет права покидать страну. Загранпаспорт должен быть передан в миграционный отдел МВД в течение пяти дней, уточнил адвокат.