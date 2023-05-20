Адвокат заявил, что призывникам придется сдавать загранпаспорта Адвокат Ахильгов: после получения повестки гражданину придется отдать загранпаспорт в полицию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В случае если гражданин России получил повестку в военкомат, он должен будет сдать загранпаспорт на хранение в миграционный отдел полиции, заявил в своем Telegram-канале адвокат Калой Ахильгов, комментируя поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Юрист отметил, что по новым нормам, которые пока не приняты, против призывника начинают действовать ограничительные меры и тот не имеет права покидать страну. Загранпаспорт должен быть передан в миграционный отдел МВД в течение пяти дней, уточнил адвокат.

Как мы уже знаем, при направлении электронной повестки гражданину ограничивают выезд из страны. Так вот в этом случае загранпаспорт такого гражданина в течение пяти рабочих дней подлежит передаче на хранение в миграционный отдел МВД «до истечения срока временного ограничения», — написал Ахильгов.

Накануне Госдума во втором чтении одобрила законопроект об изменении закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Если поправки будут утверждены, в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» появится новая статья — 15.1. Она запрещает гражданам выезд из страны сразу с момента вручения повестки, в том числе в цифровом виде. Ограничения будут действовать, пока получатель документа не явится в военкомат.

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