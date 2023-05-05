Соратников Навального признали иноагентами Минюст РФ внес соратников Навального Певчих и Албурова в реестр иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Соратников оппозиционера Алексея Навального Георгия Албурова и Марию Певчих внесли в реестр иностранных агентов, сообщили на сайте Минюста РФ. Также в перечень включили политолога, старшего научного сотрудника Университетского колледжа Лондона Владимира Пастухова.

Певчих распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти РФ. Призывала к свержению действующей государственной власти РФ. Занимает руководящую должность в организации, включенной в реестр иностранных агентов, — говорится на сайте Минюста.

Причиной включения Албурова в перечень, в свою очередь, послужило то, что он распространял фейки о российской армии, публично поддерживал санкции против представителей власти, проживает за рубежом и является сотрудников организации, ранее уже признанной иноагентом.

Минюст также включил в реестр издание «Тайга.Инфо», оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс, политолога Ивана Преображенского, журналиста Яна Матвеева, профессора Александра Осовцова, женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», правозащитную организацию «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group), общественную организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб». Кроме того, в перечень иноагентов попала правозащитница Елена Агафонова из Тульской области, которая пыталась помочь семье Маши Москалевой, отца которой приговорили к двум годам колонии за повторную дискредитацию ВС РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ужесточение административных штрафов за невыполнение законодательства об иноагентах. Размер взысканий для юридических лиц может составить до 300 тысяч рублей, для должностных лиц также предусмотрено лишение полномочий на срок до двух лет.