Стало известно местонахождение Алексея Москалева Адвокат Билиенко: Алексей Москалев с 11 апреля находится в СИЗО Смоленска

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Алексей Москалев

Осужденный по статье о дискредитации ВС РФ Алексей Москалев находится в СИЗО Смоленска с 11 апреля, сообщил NEWS.ru адвокат мужчины Владимир Билиенко. В первые два дня после депортации из Белоруссии он находился в местном ИВС, затем его перевели в следственный изолятор. Сегодня защитник увиделся с Москалевым.

Чувствует он себя нормально, с другими арестантами в камере отношения нормальные, к администрации СИЗО-1 претензий у него нет, — сказал Билиенко.

По словам адвоката, ему неизвестно, почему мужчину этапировали именно в Смоленск, а также станут ли его переводить в Тулу. О местонахождении Алексея он узнал благодаря волонтерам. Администрация СИЗО его не уведомляла об этом.

Весной 2022 года директор школы, где училась дочь Москалева Мария, пожаловалась на девочку в полицию за антивоенный рисунок. На отца школьницы составили административный протокол о дискредитации армии. Поводом стали его комментарии в «Одноклассниках», где он негативно высказывался о спецоперации на Украине. Уголовное дело по статье о дискредитации армии против Москалева возбудили в декабре 2022 года. В ночь перед оглашением приговора Москалев сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан в Белоруссии.