В ГД предложили штрафовать за невыполнение законодательства об иноагентах В Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий наложение штрафов за невыполнение законодательства об иноагентах, документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента. Максимальная сумма взыскания составит 300 тысяч рублей.

Авторами документа являются члены думской комиссии по невмешательству иностранных государств в дела России во главе с Василием Пискаревым. Они предлагают дополнить статью 19.5 КоАП РФ частью 40. Согласно проекту, штрафы будут налагаться на граждан и организации за невыполнение в установленный срок предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Размер взысканий для граждан составит 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц – 75-100 тысяч рублей, для юр лиц – 200-300 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация на срок до двух лет.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов. Вырученные средства, по его мнению, можно будет направлять на поддержку детей-сирот. Свою инициативу парламентарий объяснил тем, что физические и юридические лица, признанные иноагентами, имеют равные условия с другими налогоплательщиками, хотя их основными финансовыми донорами выступают страны и институты, которые вводят санкции против России.