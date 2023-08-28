«Содержанка США»: сенатор ответила на предложение Зеленского по Крыму Сенатор Ковитиди назвала Украину «содержанкой США без права голоса»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Озвученное президентом Украины Владимиром Зеленским предложение о переговорах по Крыму прозвучало на фоне его стремительно падающего рейтинга, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она отметила, что на заведомо неисполнимые, популистские заявления украинского президента нет смысла реагировать. По ее словам, Украина является «содержанкой США», утратившей право голоса.

Ковитиди считает, что переговоры с Москвой будет вести не Киев. Сенатор также заявила, что единственные эмоции, которые Зеленский вызывает у России, — смех и анекдоты в свой адрес.

Стремительно обваливающийся рейтинг нынешнего президента Украины вынуждает Зеленского озвучивать заведомо неисполнимые, популистские заявления, на которые нет смысла реагировать. Будучи содержанкой США, Украина давно уже утратила право голоса. Очевидно, что переговоры с Россией будет вести не Зеленский, — сказала Ковитиди.

Она подчеркнула, что целью Зеленского является не остановка кровопролития, а сохранение своей власти в стране.

Ранее Зеленский в интервью немецкому Spiegel заявил, что Украина согласится на переговоры по Крыму только в том случае, когда ВСУ дойдут до границ полуострова. Он считает, что в таком случае Россию «можно политически принудить к демилитаризации Крыма».