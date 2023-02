«Сносит стену лжи»: Медведев о выступлении лидера Pink Floyd в Совбезе ООН Медведев: выступление Уотерса в Совбезе ООН сносит стену лжи, возведенную Западом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Выступление на заседании Совета Безопасности ООН одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса сносит стену лжи, возведенную Западом. Такое мнение высказал в своем англоязычном Twitter заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом он использовал отсылки к творчеству группы.

В ООН Роджер Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант! — написал Медведев.

Последняя фраза является названием песни группы. Композиция Shine On You Crazy Diamond вошла в альбом The Wall, который Pink Floyd выпустила в 1979 году.

Ранее сообщалось, что Роджер Уотерс призвал на заседании Совета Безопасности ООН немедленно договориться о прекращении огня на Украине. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с требованием сесть за стол переговоров и заключить перемирие.

Совет Безопасности ООН был назначен на 8 февраля по просьбе российской делегации. На встрече планировалось обсудить перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.