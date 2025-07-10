«Сносить к чертовой матери»: в ГД призвали к ядерному удару по одной стране Депутат Колесник: Украину остановит только тактический ядерный удар

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал нанести тактический ядерный удар по Украине, чтобы остановить ее руководство. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что россияне готовы к подобному решению властей, так как устали терпеть происходящее.

Надо сносить Украину к чертовой матери, они нам не друзья. А мы говорим, что это не народ, а какие-то бяки. Они глумятся, убивают наших детей, бомбят. Надо сносить всех. Все, хватит, время жить прошло, наступило время умирать [руководству Украины]. Ядерный удар — вот что их остановит, хотя бы для начала тактический. Цель определяет верховный главнокомандующий после советов с военными. Думаю, что народ к этому готов. Сил терпеть нет ни у кого, — сказал Колесник.

Он уточнил, что России не стоит искать союзников за пределами страны, так как от нее все отвернулись. По словам депутата, единственные помощники государства — армия и флот.

Ранее экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что взаимоотношения между Украиной и Россией после специальной военной операции зависят от того, с кем будет вести диалог Москва. Он привел в пример унесшую жизни 18 млн человек гражданскую войну и еще более кровопролитную Великую Отечественную войну. По его словам, нормальные отношения между Германией и СССР оформились уже к 1949 году.