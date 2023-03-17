Слуцкий назвал «двойными стандартами» решение МУС об аресте Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

«Махровыми двойными стандартами» назвал в комментарии NEWS.ru решение Международного уголовного суда в Гааге по выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой глава фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что Россия спасала детей, чьи родители были ранены или погибли в результате обстрелов.

Махровые двойные стандарты, полная политизация и дискредитация МУС. Подобные обвинения просто чудовищны, они не попадают даже под определение «абсурд». Детскому омбудсмену и российским властям удалось спасти огромное количество детей, многие из которых потеряли родителей или были ранены во время обстрелов со стороны украинских неонацистов. А теперь у них есть будущее в России, — заявил Слуцкий.

Слуцкий напомнил, что Россия не признавала Римский статут, в рамках которого работает МУС, поэтому это решение будет юридически ничтожным для страны. Депутат предположил, что это решение рассчитано «на пропагандистский эффект на Западе», и предложил МУС арестовать президента Украины Владимира Зеленского и его западных партнеров.

Ордера МУС на арест нужно выписывать Зеленскому, его шайке и их западным покровителям. Они реальные военные преступники, — заявил депутат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала решение МУС юридически ничтожным для России.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».