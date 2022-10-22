СК РФ: при обстреле Шебекино погиб ребенок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из погибших при обстреле города Шебекино в Белгородской области был несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По данным ведомства, несколько человек также получили ранения, точное их число не называется. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света.

По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые. Кроме того, почти 15 тысяч местных жителей остались без электроснабжения, — говорится в сообщении ведомства.

Также в СК добавили, что в результате обстрелов ВСУ в Кировском районе Донецка была ранена 47-летняя женщина. Точные подробности произошедшего не уточняются.

22 октября очевидцы сообщили о взрывах в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел велся из минометных орудий и артиллерии по городу Шебекино, снаряды попали в торговый центр и отдельно стоящий магазин. По данным главы региона, пострадали 11 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, также двое погибли.