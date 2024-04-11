«Ситуация изменилась»: Песков об актуальности Стамбульского мирного плана Песков: в переговорах по Украине нельзя не учитывать геополитические изменения

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Дмитрий Песков

Геополитические изменения на переговорах по украинскому вопросу нельзя не принимать во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит в Швейцарии, на котором, как сообщали власти европейской страны, рассмотрят Стамбульский мирный план, датированный весной 2022 года. Он отметил, что обсуждение украинского вопроса без учета изменения ситуации станет недальновидным шагом, передает РИА Новости.

Геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно, — сказал спикер Кремля.

Швейцария 15–16 июня организует мирную конференцию по Украине близ Люцерна. Как писала швейцарская газета Temps, Берн не исключает, что на конференции в этом году будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году.

О подготовке к саммиту по Украине сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что к Берну с просьбой провести конференцию обратился Киев. Ожидается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 делегаций.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Россия не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Дипломат отметил, что Москва не получала никаких приглашений по этому поводу. Однако страна не приняла бы приглашение в любом случае, так как считает продвигаемую организаторами идею конференции неприемлемой, добавил он.